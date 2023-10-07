Что произошло за день: суббота, 7 октября

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, поставки газа в Узбекистан и предложение Кадырова относительно выборов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, заявило о начале масштабной операции против Израиля. По югу страны были нанесены ракетные удары, палестинские боевики проникли на территорию Израиля и захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. В ответ израильские военные начали операцию "Железные мечи", их истребители атаковали объекты в секторе Газа. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. Жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения. Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение ХАМАС означает войну. Евросоюз и США поддержали Израиль, Иран выразил поддержку Палестине, Россия призвала к немедленному прекращению огня.

- Путин, Токаев и Мирзиёев дали старт началу поставок газа РФ в Узбекистан. Российский лидер заявил, что газопровод "Средняя Азия - Центр" начинает работу в реверсе и будет обеспечивать растущую экономику Узбекистана и отчасти Казахстана.

- Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО. Либо на этих выборах должен быть единый кандидат, считает глава Чечни.

- Один человек погиб в результате обстрела белгородского поселка Уразово. В момент обстрела с украинской стороны из РСЗО "Град" мужчина находился на улице.

- Fitch отозвало рейтинги Белоруссии из-за отсутствия данных для их поддержания. В апреле этого года агентство подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "RD" (ограниченный дефолт).