Кадыров предложил отменить в РФ президентские выборы в период СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в России на период проведения специальной военной операции следует отменить президентские выборы, либо выдвинуть на них единого кандидата.

"Российский народ должен высказать единогласное мнение об отмене выборов в период СВО, либо на этих выборах должен быть единый кандидат", - написал Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя прошедший в Грозном по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, "в сегодняшних условиях очень важно сплотиться вокруг главы государства", а "другого человека, который в современных реалиях может защитить Россию, у нас нет".

Согласно действующему избирательному законодательству РФ, выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В сентябре Путин на заседании Восточного экономического форума не стал отвечать на вопрос, принял ли он решение избираться на новый срок. "У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято, будет названа дата выборов, тогда и поговорим", - сказал он.