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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Алиев заявил о возможности переговоров с Арменией на территории Грузии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку вести в Грузии переговоры с представителями Армении по нормализации отношений, но для этого должно быть согласие Еревана.

"Сегодня несколько стран и одновременно некоторые международные организации пытаются поддержать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем это. Мы приветствуем любое посредничество и помощь, если оно не будет односторонним и предвзятым. Однако, на мой взгляд, наиболее правильным выбором в этой направлении, учитывая как исторические связи, так и географический фактор, безусловно, могла бы быть Грузия", - сказал он в воскресенье в Тбилиси, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Алиев, выразив благодарность премьеру Грузии за предложение возможных посреднических возможностей в этом вопросе, отметил: "Думаю, как страна, готовая к этому, такого же подхода нам следует ожидать от Армении".

По его словам, если будет согласие Армении, руководители соответствующих структур Азербайджана могут сразу "приехать в Грузию как для двусторонних, так и для трехсторонних встреч".

Грузия Азербайджан Ильхам Алиев Армения
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