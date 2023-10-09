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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

По Иерусалиму и Тель-Авиву выпустили ракеты из сектора Газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Из сектора Газа по центральному Израилю нанесен массированный ракетный удар, сирены звучат в десятках городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, обстрел произвели приблизительно в 12:00 по местному времени (совпадает с московским).

Жители Иерусалима сообщают, что слышали звуки как минимум одного перехвата ракеты над городом.

Кроме того, отмечает The Times of Israel, поступают сообщения о взрывах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе, соединяющем Иерусалим и Тель-Авив.

О пострадавших не сообщается.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В свой черед армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 700 человек, в больницы поступили более 2,3 тыс. человек. Среди жертв - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Число жертв в секторе Газа достигло 493. Ранения получили более 2,7 тыс.

Хроника 07 – 09 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Иерусалим Тель-Авив Израиль сектор Газа
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