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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Масштабные учения с войсками НАТО пройдут в Польше в следующем году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Масштабные учения с участием войск НАТО пройдут в Польше в следующем году, сообщил в среду начальник Генерального штаба Войска Польского Веслав Кукула.

"В следующем году пройдут маневры Dragon-24, крупнейшее учение сухопутных войск в Европе", - сказал глава польского Генштаба, которого цитирует агентство PAP.

"Всего в нем примут участие около 20 тыс. солдат: 15 тысяч солдат Войска Польского и 5 тысяч солдат из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании", - добавил Кукула.

НАТО Польша
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