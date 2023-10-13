Израиль призывает граждан за рубежом к осторожности в объявленный ХАМАС "день гнева"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля призвали сограждан, находящихся за рубежом, вести себя осторожно в пятницу в связи с угрозами ХАМАС.

В частности, как отмечает газета "Гаарец", израильтянам советуют избегать мест проведения акций протеста.

Ранее руководство палестинского радикального движения ХАМАС призвало своих сторонников провести по всему миру в пятницу "день гнева", чтобы выразить протест против действий Израиля в секторе Газа.