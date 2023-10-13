ЕС проверит соцсеть Х на предмет распространения фейков о событиях в Израиле

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Европейского союза проведут расследование в отношении соцсети Х (бывший Твиттер), чтобы выяснить, не распространяет ли платформа нелегальный контент и дезинформацию о конфликте Израиля и движения ХАМАС, сообщает издание Politico.

ЕС намерен проверить, не нарушала ли соцсеть европейское законодательство, в частности, Закон о цифровых услугах. Еврокомиссия направила в адрес Х запрос о том, каким образом компания боролась с "проблемным контентом", публикуемым на ее платформе.

Этот запрос является предварительным шагом для начала официального расследования в отношении Х. Если по итогам проверки выяснится, что платформа нарушала требования Закона о цифровых услугах, ей будет грозить штраф в размере 6% от глобальных доходов компании.

Как отмечает Politico, власти ЕС впервые проводят такое расследование.

У Х есть время до 18 октября, чтобы проинформировать европейские власти, какие меры компания предпринимает для ограничения распространения фейков о конфликте в Израиле.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.