Армия Израиля изучит данные о тренировочных лагерях ХАМАС близ границы с сектором Газа

Израильские военные имели данные об активности ХАМАСА, но не объявил тревогу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что проведет расследование в связи с тренировочными лагерями ХАМАС, обнаруженными вблизи границы между Газой и Израилем, сообщает телеканал CNN.

"Эта тема, наряду со многими другими вопросами, будет расследована Армией обороны Израиля в конце войны", - заявил телеканалу представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус.

Ранее телеканал проанализировал видеозаписи тренировок ХАМАСА двухлетней давности и обнаружил шесть тренировочных лагерей, которые организация использовала для подготовки к субботним нападениям.

Два лагеря были обнаружены менее чем в 2 км от наиболее укрепленного и патрулируемого участка границы между Газой и Израилем - контрольно-пропускного пункта Эрез. Еще один лагерь был обнаружен в 720 метрах от границы.

Конрикус заявил, что в обнаруженных телеканалом данных "нет ничего нового".

По его словам, у ХАМАС "было много тренировочных площадок", а израильские военные "наносили удары по многим тренировочным площадкам на протяжении многих лет в ходе различных раундов эскалации".

Конрикус отметил, что ХАМАС, возможно, придал объектам "гражданский вид".

Тем временем CNN утверждает, что пять из обнаруженных шести площадок не имеют гражданских особенностей и почти идентичны по конструкции и расположению.

Между тем, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники, сообщил, что в ночь перед нападением ХАМАСА израильская разведка зафиксировала признаки активности в Газе, но высшие руководители армии обороны Израиля и разведки решили не приводить вооруженные силы на границах анклава в состояние повышенной готовности.

"Израильские официальные лица заявили, что в пятницу - за день до нападения - израильская разведка обнаружила признаки активности ХАМАСА в Газе, которые наводили на мысль, что группировка боевиков, возможно, готовилась к нападению", - сообщает портал.

По словам одного из собеседников, высокопоставленное руководство решило "не объявлять тревогу на основе разведданных".

После консультаций в пятницу вечером лидеры решили дождаться поступления дополнительных разведданных. Несколько часов спустя ХАМАС атаковал.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был проинформирован о консультациях и впервые получил обновленную информацию в 6:29 утра по местному времени, когда ХАМАС начал минометный обстрел израильских деревень вблизи границы.

"Когда Нетаньяху получил обновленную информацию, он немедленно отправился в свой офис в Тель-Авиве, провел консультации и созвал Кабинет безопасности", - цитирует портал заявление канцелярии премьер-министра.