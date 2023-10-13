Боррель призвал КНР повлиять на РФ для урегулирования украинского кризиса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о просьбе к властям Китая оказать воздействие на Россию с целью урегулировать конфликт на Украине и возродить черноморскую зерновую инициативу.

"Я обратился с просьбой к Китаю как к постоянному члену СБ ООН оказать влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям и возобновить "зерновую сделку", - сказал Боррель в пятницу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Тогдашний глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом причин для беспокойства всех заинтересованных сторон.