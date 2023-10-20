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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Основная часть германской бригады разместится в Литве уже в 2026 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Основная часть германской военной бригады будет дислоцирована в Литве в 2026 году, сообщило литовское Минобороны.

"Мы уже знаем структуру новой бригады, наметили конкретные места ее дислокации. Полигоны в Рукле и Руднинкай будут полностью использованы для тренировок и учений немецкой бригады", - заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас.

По его словам, большая часть бригады будет переброшена в Литву уже в 2026 году.

18-20 октября МИД организовал встречу объединенной литовско-германской рабочей группы для обсуждения вопросов размещения германской бригады в Литве.

Арвидас Анушаускас Минобороны Литва Германия
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