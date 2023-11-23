Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ФРГ направит в Литву 5000 человек для организации обустройства бригады бундесвера

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Литву прибудут около 4,8 тысячи военных и 200 гражданских лиц вооруженных сил Германии для подготовки планируемого размещения в стране бригады бундесвера, сообщил радиостанции Ziniu radijas посол ФРГ в Вильнюсе Корнелиус Циммерманн.

По его словам, процесс развертывания будет постепенным.

Поскольку переговоры еще продолжаются, посол не может раскрыть более подробную информацию.

В октябре стало известно, что Берлин намерен разместить в Литве в ближайшие несколько лет бригаду численностью 4000 военных. В 2024 году должно быть подписано соответствующее межгосударственные соглашение.

Планируется, что в состав бригады войдут танковый и артиллерийский батальоны.

С 2017 года Германия возглавляет международный батальон союзников НАТО, дислоцированный в Литве.

Германия Литва Корнелиус Циммерманн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Brent подешевела до $80,98 за баррель

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Что случилось этой ночью: четверг, 23 ноября

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Израиль перед началом прекращения огня провел рейд в зданиях разведки ХАМАС

Что произошло за день: среда, 22 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });