ФРГ направит в Литву 5000 человек для организации обустройства бригады бундесвера

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Литву прибудут около 4,8 тысячи военных и 200 гражданских лиц вооруженных сил Германии для подготовки планируемого размещения в стране бригады бундесвера, сообщил радиостанции Ziniu radijas посол ФРГ в Вильнюсе Корнелиус Циммерманн.

По его словам, процесс развертывания будет постепенным.

Поскольку переговоры еще продолжаются, посол не может раскрыть более подробную информацию.

В октябре стало известно, что Берлин намерен разместить в Литве в ближайшие несколько лет бригаду численностью 4000 военных. В 2024 году должно быть подписано соответствующее межгосударственные соглашение.

Планируется, что в состав бригады войдут танковый и артиллерийский батальоны.

С 2017 года Германия возглавляет международный батальон союзников НАТО, дислоцированный в Литве.