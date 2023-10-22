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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Армия обороны Израиля ударила по противотанковому отделению в Ливане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по противотанковому отделению на юге Ливана, сообщает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по еще одному противотанковому отделению в южном Ливане. По данным ЦАХАЛ, эта группа готовилась совершить ракетный обстрел северного населенного пункта Шломи", - информирует издание.

Отмечается, что, таким образом, израильские военные за субботу атаковали четыре "террористических отряда" на юге Ливана.

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Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что, по его данным, ливанское шиитское движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля.

"Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - сказал министр на военной базе "Биранит" возле ливанской границы.

Он отметил, что при таком развитии событий ситуация станет еще сложнее, и военнослужащим нужно быть готовым к любым действиям.

"Хезболла" неоднократно обстреливала ракетами и из огнестрельного оружия территорию Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после кровопролитного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Израильские военные в ответ начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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