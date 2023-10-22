Армия обороны Израиля ударила по противотанковому отделению в Ливане

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по противотанковому отделению на юге Ливана, сообщает The Times of Israel.

"Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по еще одному противотанковому отделению в южном Ливане. По данным ЦАХАЛ, эта группа готовилась совершить ракетный обстрел северного населенного пункта Шломи", - информирует издание.

Отмечается, что, таким образом, израильские военные за субботу атаковали четыре "террористических отряда" на юге Ливана.

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что, по его данным, ливанское шиитское движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля.

"Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - сказал министр на военной базе "Биранит" возле ливанской границы.

Он отметил, что при таком развитии событий ситуация станет еще сложнее, и военнослужащим нужно быть готовым к любым действиям.

"Хезболла" неоднократно обстреливала ракетами и из огнестрельного оружия территорию Израиля.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после кровопролитного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Израильские военные в ответ начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.