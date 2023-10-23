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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Один из лидеров ХАМАС и глава МИД Ирана обсудили удары Израиля по Газе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания по телефону обсудили способы прекращения "жестоких преступлений" Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

Они обсуждали, "как использовать все методы, чтобы остановить жестокие преступления, совершаемые врагом в секторе Газа". Также они "обсудили последние события, связанные с сионистской агрессией против сектора Газа".

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ХАМАС Иран Газа Израиль
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