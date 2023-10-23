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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

За три дня более 1,6 тыс. нелегалов добрались до Канарских островов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - На Канарские острова утром в понедельник прибыли 314 мигрантов, а всего за последние три дня на островах высадились свыше 1,6 тыс. нелегалов, сообщает агентство Associated Press (AP).

Большинство судов с мигрантами пристали к острову Иерро, который за последние несколько недель принял уже несколько тысяч мигрантов.

В частности, в минувшую субботу на одном из судов прибыли 320 мигрантов: по данным агентства ЭФЭ, это наиболее масштабная перевозка нелегалов на одном судне с того момента, как в 1994 году маршрут на Канарские острова начали использовать для транспортировки нелегальных иммигрантов.

Большинство мигрантов прибывают на Канарские острова из стран Африки.

По прибытии в Испанию мигранты проводят под стражей в полиции около 72 часов для установления личности. Затем, в зависимости от ситуации, некоторых из них депортируют, хотя большинство отправляется в материковую часть Испании, где впоследствии власти рассматривают их ходатайства о предоставлении убежища. Если нелегалам не дают убежище, им приказывают покинуть Испанию.

МВД Испании сообщает, что с 1 января по 15 октября этого года на Канарские острова высадились почти 23,5 тыс. мигрантов. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Канарские острова Испания Африка
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