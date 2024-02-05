Более 1 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова за три дня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. нелегальных мигрантов из африканских стран прибыли на испанские Канарские острова на 18 лодках за три дня, сообщает в понедельник Associated Press.

На одной из лодок спасатели обнаружили тело погибшего во время путешествия по морю мигранта.

Вместе с тем испанские официальные лица заявляют, что в последние недели поток мигрантов в Испанию сильно увеличился. В январе в страну из Африки нелегально прибыли более 7,2 тыс. человек.

Агентство отмечает, что маршрут нелегалов является достаточно опасным. Большинство лодок выходило из Мавритании. В связи с этим премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетят эту африканскую страну в четверг с намерением призвать местные власти сократить число направляющихся в Испанию нелегальных мигрантов.

Всего в 2023 году в Испанию прибыло рекордное число мигрантов - около 55,6 тыс. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году. При этом более 6,6 тыс. человек погибли в попытках доплыть до этой европейской страны.