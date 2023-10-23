Израиль создал центр по ликвидации боевиков ХАМАС, причастных к атаке 7 октября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израильские спецслужбы "Моссад" и "Шин-Бет" учредили центр специальных операций по отслеживанию и ликвидации боевиков радикальной группировки ХАМАС, причастных к нападению на Израиль 7 октября, сообщила в понедельник газета The Times of Israel.

Новая структура названа "Нили" в честь еврейской подпольной организации, действовавшей в Палестине в период Первой мировой войны. В задачу "Нили" входит ликвидации членов элитного подразделения ХАМАС "Нухба", участвовавших в нападении на Израиль, в ходе которого было убито порядка 1400 человек, в большинстве своем гражданских лиц, отмечает газета.

При этом, по ее данным, список подлежащих ликвидации возглавляют глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и политический лидер радикальной группировки в секторе Газа Яхья Синвар.

Армия обороны Израиля уже объявила о ликвидации нескольких полевых командиров "Нухбы".

7 октября контролирующая Газу ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.