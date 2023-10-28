В Лондоне тысячи людей вышли на марш в поддержку прекращения огня в Газе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Лондоне в субботу проходит марш, участники которого требуют от британского правительства призвать к прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщают британские СМИ.

По их данным, к демонстрации в центре британской столицы присоединились тысячи человек. Ожидается, что активисты пройдут перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, а завершится акция возле Вестминстерского дворца - здания британского парламента.

Перед этой акцией лондонская полиция предупредила, что не потерпит преступлений на почве ненависти: за неделю количество происшествий из-за антисемитизма или исламофобии в городе возросло вдвое. В районе посольства Израиля ввели ряд ограничений. В субботу на фоне марша в Лондоне дежурят две тысячи сотрудников полиции.

Неделю назад в Лондоне состоялся марш в поддержку палестинцев, тогда он собрал до 100 тысяч участников. Акция прошла в основном мирно, задержаний митинговавших практически не было.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.