Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Лондоне тысячи людей вышли на марш в поддержку прекращения огня в Газе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Лондоне в субботу проходит марш, участники которого требуют от британского правительства призвать к прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщают британские СМИ.

По их данным, к демонстрации в центре британской столицы присоединились тысячи человек. Ожидается, что активисты пройдут перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, а завершится акция возле Вестминстерского дворца - здания британского парламента.

Перед этой акцией лондонская полиция предупредила, что не потерпит преступлений на почве ненависти: за неделю количество происшествий из-за антисемитизма или исламофобии в городе возросло вдвое. В районе посольства Израиля ввели ряд ограничений. В субботу на фоне марша в Лондоне дежурят две тысячи сотрудников полиции.

Неделю назад в Лондоне состоялся марш в поддержку палестинцев, тогда он собрал до 100 тысяч участников. Акция прошла в основном мирно, задержаний митинговавших практически не было.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Лондон Великобритания Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля объявил о новом этапе операции против ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ призвал к прекращению кровопролития на фоне операции Израиля в секторе Газа

МИД РФ призвал к прекращению кровопролития на фоне операции Израиля в секторе Газа

В шахте им.Костенко в Казахстане нашли тела 28 погибших при пожаре горняков

Жертвами пожара на шахте в Казахстане стали 22 человека

Власти Казахстана опровергли слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" другим инвесторам

Число жертв пожара на шахте в Казахстане увеличилось до 21 человека

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Глава МИД КНР назвал целью визита в США скорейшую стабилизацию отношений

Что случилось этой ночью: суббота, 28 октября

Количество жертв взрыва в шахте в Казахстане достигло 16 горняков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });