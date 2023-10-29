Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Умер актер Мэттью Перри

Умер актер Мэттью Перри
Фото: Rob Kim/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Канадо-американский актер Мэттью Перри, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет.

По данным издания TMZ, актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Незадолго перед смертью он, вернувшись домой после игры в пиклбол, отправил помощника с поручением, но когда тот вернулся спустя два часа, Перри уже не подавал признаков жизни.

Как сообщает NBC News, звонок в службу 911 о необходимости спасения человека из воды поступил в 4 часа вечера субботы (2 часа ночи по московскому времени). Проводится расследование, признаков насильственной смерти не обнаружено. The New York Times передает, что полиция пока официально не называет причину смерти Перри.

Перри родился 19 августа 1969 года. Среди наиболее известных его работ - роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" и Николаса Озерански в фильмах "Девять ярдов" и "Десять ярдов", а также главная роль в фильме "История Рона Кларка".

Актер много лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом он рассказал в своих мемуарах, которые были опубликованы осенью 2022 года.

Мэттью Перри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 октября

Число жертв пожара в шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 36 человек

Обострение палестино-израильского конфликта

Миротворцы ООН в Ливане призвали стороны ближневосточного конфликта к прекращению огня

Миротворцы ООН в Ливане призвали стороны ближневосточного конфликта к прекращению огня

Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США

Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США

Израиль решил вернуть на родину всех дипломатов, находящихся в Турции

Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это Запад

Эрдоган заявил, что главный виновник событий в Газе - это Запад
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля объявил о новом этапе операции против ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ призвал к прекращению кровопролития на фоне операции Израиля в секторе Газа

МИД РФ призвал к прекращению кровопролития на фоне операции Израиля в секторе Газа

В шахте им.Костенко в Казахстане нашли тела 28 погибших при пожаре горняков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });