Что произошло за день: воскресенье, 29 октября

Новые удары израильских военных по целям ХАМАС, смерть актера Мэттью Перри, падение осколков БПЛА в Ростове-на-Дону, проигрыш Даниила Медведева в финале турнира в Вене

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские военные сообщили о нанесении ударов по 450 целям движения ХАМАС в секторе Газа. Среди целей - штаб-квартиры движения, наблюдательные посты, пусковые установки ракет. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о резком ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа, раскритиковав Израиль за активизацию военных действий.

- Осколки сбитого БПЛА повредили кровлю шести домов в Ростове-на-Дону. Никто не пострадал, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Подтверждена гибель 45 человек при аварии на шахте им. Костенко в Казахстане. Еще одного шахтера продолжают искать.

- Умер актер Мэттью Перри. Ему было 54 года. Проводится расследование, признаков насильственной смерти не обнаружено. Одна из самых известных его работ - роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

- Даниил Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене. Он уступил четвертой ракетке итальянцу Яннику Синнеру.

- Мокрый снег с дождем ожидаются в понедельник в Москве. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на летней резине.