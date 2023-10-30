ЕС направил более 90 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила о первом рейсе в рамках гуманитарного воздушного моста в пострадавший в начале октября от землетрясений Афганистан.

"После недавней серии разрушительных землетрясений в Афганистане ЕС решительно намерен расширить нашу помощь и поддержку нуждающемуся афганскому народу", - заявил по этому случаю член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В понедельник в город Герат доставлено 92 тонны предметов первой необходимости. В состав груза вошли, в частности, одеяла и комплекты для зимнего оборудования палаток, 20 тонн медикаментов для Всемирной организации здравоохранения, 15 тонн продовольствия для Всемирной продовольственной программы, сообщается в коммюнике ЕК.

В ближайшее время планируется выполнить второй и третий рейсы - в Герат и Кабул. Они доставят помощь от Ирландии, Италии и гуманитарных партнеров ЕС. Франция также мобилизует транспортные и складские мощности для оказания помощи афганскому населению.

В ЕК напоминают, что после первого землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, ЕС утвердил пакет гуманитарной помощи, который включал 2,5 млн евро в виде финансирования гуманитарных партнеров на местах, а также помощь в натуральной форме из собственных запасов Европейского потенциала гуманитарного реагирования (EHRC). Вместе с запланированными рейсами общая сумма помощи в связи с землетрясением в Афганистане составляет 4,5 млн евро.