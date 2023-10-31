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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Stellantis увеличила выручку в III квартале на 7%

Компания оценивает потерянный из-за забастовок доход в 3 млрд евро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, увеличил выручку в третьем квартале 2023 года на 7% благодаря наращиванию поставок автомобилей.

Как говорится в пресс-релизе Stellantis, выручка в июле-сентябре составила 45,1 млрд евро по сравнению с 42,1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 42,45 млрд евро.

Компания увеличила поставки автомобилей в третьем квартале на 11% до 1,427 млн. Продажи электромобилей в минувшем квартале были на 37% выше, чем годом ранее.

В компании отмечают, что забастовки работников автомобильной отрасли в США и Канаде стоили Stellantis 3 млрд недополученной выручки в период с середины сентября до конца октября из-за сокращения объемов производства по сравнению с плановыми. Автопроизводитель согласовал с американским профсоюзом UAW (United Auto Workers) условия нового контракта лишь в минувшую пятницу.

В третьем квартале Stellantis выкупила собственные акции на сумму 500 млн евро, за девять месяцев текущего года – на 1,2 млрд евро. Компания планирует завершить обратный выкуп акций в рамках программы на 2023 год общим объемом 1,5 млрд евро в четвертом квартале.

Акции Stellantis прибавляют в цене 2% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.

Stellantis
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