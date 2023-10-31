Самолет США совершает разведывательный полет вдоль границы РФ с Финляндией

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США совершает во вторник полет вдоль восточной границы Финляндии, сообщают западные СМИ.

Маршрут самолета можно проследить в сервисе Flightradar.

Отмечается, что самолет вылетел из Польши и пролетел через страны Балтии в Финляндию вдоль границы с Россией.

Таких самолетов-разведчиков в мире всего два. Их задача - сбор информации и обнаружение радиолокационных станций вероятных противников.