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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Финляндия и США завершили переговоры о сотрудничестве в обороне

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Двусторонние переговоры между Финляндией и США по соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA) завершены, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle со ссылкой на министерство иностранных дел.

По информации портала, пятый раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве в области обороны между двумя странами проходил 30-31 октября в Хельсинки.

"Переговоры прошли в позитивном ключе", - сказал заместитель генерального директора министерства иностранных дел Микаэль Антелл.

Соглашение должно быть одобрено парламентом, а содержание документа станет публичным только после его принятия.

Финляндия США Хельсинки
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