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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В Азербайджане отменили ограничения на доступ к TikTok

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана отменили ограничения на доступ к соцсети TikTok, введенные 19 сентября 2023 года.

"С 31 октября в Азербайджане снимаются ограничения на деятельность соцсети Tik Tok", - сообщила в соцсетях Служба электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Ограничения против TikTok были введены 19 сентября, когда ВС Азербайджана начали проведение антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

Азербайджан TikTok Нагорный Карабах
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