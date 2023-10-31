В Азербайджане отменили ограничения на доступ к TikTok
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана отменили ограничения на доступ к соцсети TikTok, введенные 19 сентября 2023 года.
"С 31 октября в Азербайджане снимаются ограничения на деятельность соцсети Tik Tok", - сообщила в соцсетях Служба электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Ограничения против TikTok были введены 19 сентября, когда ВС Азербайджана начали проведение антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.