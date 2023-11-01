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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Узбекистане будут штрафовать за скрывающую лицо одежду

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Узбекистане за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, вводится штраф в размере от $405 до $810, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.

"Согласно внесенным изменениям, нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от $405 до $810)", - говорится в сообщении.

Соответствующие поправки в законодательство подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Как пояснили "Интерфаксу" в информационной службе Сената (верхняя палата парламента), меры приняты для повышения эффективности поддержания общественного порядка, а также эффективной работы системы "Безопасный город", внедряемой органами правопорядка.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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