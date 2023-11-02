Один человек погиб и несколько пострадали в результате шторма во Франции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На Францию в ночь на четверг обрушился с Атлантики ураган "Киаран", один человек погиб, несколько пострадали, передают французские СМИ.

Наиболее сильные удары стихии пришлись на департаменты Финистер, Морбиан и Кальвадос, отмечает Le Figaro. В трех десятках департаментов, особенно по атлантическому фронту, была объявлена высокая степень погодной опасности.

Газета пишет, что запад Бретани на этот раз пережил рекордные порывы ветра местами до 200 км в час и высоту океанских волн выше 21 м. Жители региона утром обнаружили упавшие на дорогу деревья, сорванные кровли зданий и различного рода разрушения городского и личного хозяйств. В Бресте ветер поломал подъемный кран.

По предварительным данным, от стихии погиб один человек. Министр транспорта Клеман Бон сообщил в эфире радиостанции Franceinfo, что в департаменте Эна ночью умер водитель грузовика, на который упало дерево. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о четырех пострадавших во время бури, в том числе трех спасателях.

Глава МВД также отметил, что пришлось временно переместить в пункты размещения в безопасных местах более 1,3 тыс. человек.

Телеканал BFMTV со ссылкой на оператора сообщил, что в результате шторма 1,2 млн французов оказались лишенными электричества, в том числе 780 тыс. в Бретани.

Метеорологи предупреждают, что, несмотря на определенное затишье, пока рано говорить о стабилизации ситуации. Власти наиболее пострадавших департаментов призывают жителей не выходить в четверг из домов без крайней необходимости, сторониться больших старых деревьев и рекламных сооружений, не подходить близко к рекам и морскому побережью.