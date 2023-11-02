Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

Один человек погиб и несколько пострадали в результате шторма во Франции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На Францию в ночь на четверг обрушился с Атлантики ураган "Киаран", один человек погиб, несколько пострадали, передают французские СМИ.

Наиболее сильные удары стихии пришлись на департаменты Финистер, Морбиан и Кальвадос, отмечает Le Figaro. В трех десятках департаментов, особенно по атлантическому фронту, была объявлена высокая степень погодной опасности.

Газета пишет, что запад Бретани на этот раз пережил рекордные порывы ветра местами до 200 км в час и высоту океанских волн выше 21 м. Жители региона утром обнаружили упавшие на дорогу деревья, сорванные кровли зданий и различного рода разрушения городского и личного хозяйств. В Бресте ветер поломал подъемный кран.

По предварительным данным, от стихии погиб один человек. Министр транспорта Клеман Бон сообщил в эфире радиостанции Franceinfo, что в департаменте Эна ночью умер водитель грузовика, на который упало дерево. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о четырех пострадавших во время бури, в том числе трех спасателях.

Глава МВД также отметил, что пришлось временно переместить в пункты размещения в безопасных местах более 1,3 тыс. человек.

Телеканал BFMTV со ссылкой на оператора сообщил, что в результате шторма 1,2 млн французов оказались лишенными электричества, в том числе 780 тыс. в Бретани.

Метеорологи предупреждают, что, несмотря на определенное затишье, пока рано говорить о стабилизации ситуации. Власти наиболее пострадавших департаментов призывают жителей не выходить в четверг из домов без крайней необходимости, сторониться больших старых деревьев и рекламных сооружений, не подходить близко к рекам и морскому побережью.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });