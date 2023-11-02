Ураган с Атлантики нарушил график воздушного движения в Бельгии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Прошедший минувшей ночью по северо-западу Европы ураган "Киаран" имел последствия для бельгийского воздушного трафика, сообщает в четверг газета La Libre Belgique.

В международном аэропорту Брюсселя с утра была открыта одна единственная взлетно-посадочная полоса как для взлетов, так и для посадки самолетов, отмечает издание со ссылкой на официального представителя авиаслужбы, что повлекло опоздания рейсов в часы наибольшего наплыва пассажиров.

"Как следствие, можно было обеспечить лишь 20 взлетов или посадок в час, что, конечно, мало для утра, когда больше всего народа", - объяснил представитель аэропорта, отметив, что опоздания касаются как бортов вылета, так и прибытия.

Некоторые авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Переносы рейсов европейского назначения произошли в аэропортах Антверпена и Остенде. Лишь аэропорт Льежа объявил об отсутствии изменений в расписании, он даже принимал самолеты, не сумевшие приземлиться во Франции.

Нарушения графиков не исключаются вплоть до пятницы, аэропорты предупреждают, что следят за развитием ситуации, и все будет зависеть от силы ветра. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием в интернете или обращаться в свои авиакомпании за уточнением рейсов.

В целях предосторожности на земле крупные лайнеры развернуты против ветра, малые самолеты помещены в ангары.

Не обошлось без проблем и для морского транспорта. С минувшей ночи суда не могут ни войти, ни покинуть порт Гента North Sea Port. Из-за непогоды объединенная навигационная администрация Фландрии и Нидерландов приостановила движение по всему бассейну реки Шельда и прекратила работу шлюзового комплекса. В результате с десяток кораблей оказались заблокированными в North Sea Port, что является "исключительной мерой", как это прокомментировал официальный представитель администрации.

Королевский метеорологический институт объявил в четверг "оранжевую" степень погодной опасности для бельгийского побережья Северного моря, провинций Западная Фландрия, Восточная Фландрия и Эно из-за сильных ветров, прогнозируемых на западе страны до 110 км в час.