Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Ураган с Атлантики нарушил график воздушного движения в Бельгии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Прошедший минувшей ночью по северо-западу Европы ураган "Киаран" имел последствия для бельгийского воздушного трафика, сообщает в четверг газета La Libre Belgique.

В международном аэропорту Брюсселя с утра была открыта одна единственная взлетно-посадочная полоса как для взлетов, так и для посадки самолетов, отмечает издание со ссылкой на официального представителя авиаслужбы, что повлекло опоздания рейсов в часы наибольшего наплыва пассажиров.

"Как следствие, можно было обеспечить лишь 20 взлетов или посадок в час, что, конечно, мало для утра, когда больше всего народа", - объяснил представитель аэропорта, отметив, что опоздания касаются как бортов вылета, так и прибытия.

В миреОдин человек погиб и несколько пострадали в результате шторма во ФранцииЧитать подробнее

Некоторые авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Переносы рейсов европейского назначения произошли в аэропортах Антверпена и Остенде. Лишь аэропорт Льежа объявил об отсутствии изменений в расписании, он даже принимал самолеты, не сумевшие приземлиться во Франции.

Нарушения графиков не исключаются вплоть до пятницы, аэропорты предупреждают, что следят за развитием ситуации, и все будет зависеть от силы ветра. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием в интернете или обращаться в свои авиакомпании за уточнением рейсов.

В целях предосторожности на земле крупные лайнеры развернуты против ветра, малые самолеты помещены в ангары.

Не обошлось без проблем и для морского транспорта. С минувшей ночи суда не могут ни войти, ни покинуть порт Гента North Sea Port. Из-за непогоды объединенная навигационная администрация Фландрии и Нидерландов приостановила движение по всему бассейну реки Шельда и прекратила работу шлюзового комплекса. В результате с десяток кораблей оказались заблокированными в North Sea Port, что является "исключительной мерой", как это прокомментировал официальный представитель администрации.

Королевский метеорологический институт объявил в четверг "оранжевую" степень погодной опасности для бельгийского побережья Северного моря, провинций Западная Фландрия, Восточная Фландрия и Эно из-за сильных ветров, прогнозируемых на западе страны до 110 км в час.

Бельгия Брюссель Антверпен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской EuRoPol GAZ

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Межпланетная станция "Люси" встретилась с первым астероидом на своем пути к Юпитеру

Что случилось этой ночью: четверг, 2 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС

Байден выступил за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 200 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

В Пентагоне заявили о неудавшемся испытании МБР Minuteman III

Во Франции бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });