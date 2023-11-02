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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:13

В Белоруссии создают еще одно подразделение спецназа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии будет создано еще одно подразделение спецназа МВД, оно будет дислоцировано под Минском, сообщил замминистра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Его цитирует телеграм-канал Внутренних войск Белоруссии.

"Мы продолжаем усиливать спецназовскую составляющую и по поручению министра внутренних дел работаем над созданием еще одного подразделения специального назначения, которое появится в Околице на базе войсковой части 3310 - "Торнадо", - сказал Карпенко.

Он напомнил, что 2023 год был объявлен во внутренних войсках годом создания спецподразделений и развития их профессиональной подготовки.

"Для повышения наших боевых возможностей были сформированы 8 новых отрядов спецназа, которые проходят интенсивный курс боевой подготовки под руководством опытных инструкторов с реальным боевым опытом: "Рысь" и "Беркут" в Минске, "Шторм" в Бресте, "Тайфун" в Гродно, "Буран" в Гомеле, "Циклон" в Островце, а также "Смерч" и "Честь" из числа добровольцев и ветеранов", - отметил замминистра внутренних дел Белоруссии.

МВД Минск Николай Карпенков Белоруссия
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