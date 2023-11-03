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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минск заявил протест Варшаве по факту нарушения воздушной границы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховски был вызван 3 ноября в МИД Белоруссии, где ему высказали протест в связи с нарушением Польшей госграницы Белоруссии. Об этом сообщил белорусский МИД.

"Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах Республики Польша Мартин Войцеховский. Ему заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", - сказано в пресс-релизе.

В Минске потребовали проведения тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем, а также указали на принципиальную недопустимость халатного отношения к выполнению полетов в приграничной зоне.

МИД Польша Белоруссия Мартин Войцеховский
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