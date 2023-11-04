Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В Австралии женщину обвинили в отравлении родственников бывшего мужа ядовитыми грибами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Жительнице австралийского города Леонгата штата Виктория предъявлено обвинение в отравлении родителей и тети ее бывшего мужа ядовитыми грибами, а также в попытке отравления еще одного человека, бывшего у нее в гостях на обеде. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция арестовала 49-летнюю Эрин Паттерсон у нее в доме, куда были ранее приглашены на обед родители ее бывшего мужа - 70-летние Гейла и Дон Паттерсоны, а также сестра Гейлы - 66-летняя Хизер Уилкинсон со своим 68-летним супругом Иэном - баптистским пастором.

Все четверо гостей были госпитализированы на следующий день после обеда, но только Иэн Уилкинсон выжил.

Полиция сообщает, что симптомы, с которыми столкнулись четыре члена семьи, соответствовали отравлению дикими мухоморами.

Паттерсон также было предъявлено обвинение в покушение на убийство ее бывшего мужа, 48-летнего Саймона Паттерсона, которому становилось плохо после приема пищи в 2021 и 2022 годах, говорится в заявлении полиции. Он, однако, давно разошелся с бывшей супругой и не присутствовал на злополучном обеде.

Паттерсон отрицает вину и утверждает, что приготовила на обед стейк из говядины по-веллингтонски, используя грибы, купленные в крупной сети супермаркетов, и сушеные грибы из азиатского продуктового магазина.

Она заявила, что тоже съела роковое блюдо, а позже у нее начались боли в животе и диарея.

Эрин Паттерсон грозит до 25 лет тюремного заключения. В настоящий момент она находится под стражей.

Австралия Виктория
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт Гамбурга закрыли из-за проникновения на его территорию вооруженного мужчины

Число жертв землетрясения в Непале приближается к 160 человек

Что произошло за день: суббота, 4 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен уверен, что прекращение огня в Газе приведет к новым атакам на Израиль

Блинкен уверен, что прекращение огня в Газе приведет к новым атакам на Израиль

Вооруженные люди напали на тюрьму в Гвинее и освободили бывшего лидера путчистов

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные на три часа открыли основную дорогу в Газе для эвакуации

Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

В центре гвинейской столицы произошла перестрелка

Группа террористов атаковала тренировочную базу ВВС в Пакистане

Обострение палестино-израильского конфликта

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });