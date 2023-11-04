В Австралии женщину обвинили в отравлении родственников бывшего мужа ядовитыми грибами

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Жительнице австралийского города Леонгата штата Виктория предъявлено обвинение в отравлении родителей и тети ее бывшего мужа ядовитыми грибами, а также в попытке отравления еще одного человека, бывшего у нее в гостях на обеде. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция арестовала 49-летнюю Эрин Паттерсон у нее в доме, куда были ранее приглашены на обед родители ее бывшего мужа - 70-летние Гейла и Дон Паттерсоны, а также сестра Гейлы - 66-летняя Хизер Уилкинсон со своим 68-летним супругом Иэном - баптистским пастором.

Все четверо гостей были госпитализированы на следующий день после обеда, но только Иэн Уилкинсон выжил.

Полиция сообщает, что симптомы, с которыми столкнулись четыре члена семьи, соответствовали отравлению дикими мухоморами.

Паттерсон также было предъявлено обвинение в покушение на убийство ее бывшего мужа, 48-летнего Саймона Паттерсона, которому становилось плохо после приема пищи в 2021 и 2022 годах, говорится в заявлении полиции. Он, однако, давно разошелся с бывшей супругой и не присутствовал на злополучном обеде.

Паттерсон отрицает вину и утверждает, что приготовила на обед стейк из говядины по-веллингтонски, используя грибы, купленные в крупной сети супермаркетов, и сушеные грибы из азиатского продуктового магазина.

Она заявила, что тоже съела роковое блюдо, а позже у нее начались боли в животе и диарея.

Эрин Паттерсон грозит до 25 лет тюремного заключения. В настоящий момент она находится под стражей.