Еврокомиссия осудила всплеск антисемитских инцидентов в мире

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) выразила обеспокоенность ростом антисемитских инцидентов в ЕС и в мире.

"Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, что напоминает одни из самых мрачных времен в истории. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе", - говорится в заявлении ЕК, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

"Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском союзе и во всем мире: бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида рисуют на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, совершены нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев", - перечисляются в документе события последних дней.

Еврокомиссия заявила о своем "самом решительном осуждении этих отвратительных действий". "Они идут против всего, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни. Против модели общества, которое мы представляем: общества, основанного на равенстве, инклюзивности и полном уважении прав человека", - подчеркивают в Брюсселе.

В Еврокомиссии указывают на решимость ЕС защищать благополучие всех своих сообществ: этнических, религиозных и других.

"Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которых мы стали в последние недели и которым нет места в Европе. В нашем распоряжении уже есть мощные инструменты для реагирования на такие инциденты: законодательство ЕС криминализирует публичное подстрекательство к ненависти и насилию и устанавливает общий подход к борьбе с расистскими и ксенофобскими высказываниями, разжигающими ненависть, и преступлениями на почве ненависти", - сказано в заявлении ЕК.

Обеспечение строгого соблюдения этого законодательства, считают в Еврокомиссии, сейчас является более важным, чем когда-либо.