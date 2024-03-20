МВД Франции отметило рост на треть числа преступлений на почве ксенофобии

Особенно рост ускорился в конце 2023 года на фоне терактов 7 октября против Израиля и ответной операции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Во Франции в 2023 году было зафиксировано на 32% больше преступлений на почве ксенофобии, расовой и религиозной вражды, чем годом ранее, сообщило статистическое управление МВД страны. Об этом пишет Le Figaro.

Всего в 2023 году полиция и жандармерия выявила в стране около 15 тысяч фактов разжигания межрелигиозной, межрасовой или межнациональной розни, 8500 из них признаны правонарушениями или преступлениями. В Париже таких инцидентов было в три раза больше, чем в среднем по стране.

Ситуация обострилась в октябре на фоне терактов ХАМАС против Израиля и ответных мер израильских военных, в частности, стало больше проявлений антисемитизма, в декабре число таких нарушений стало снижаться, отметили в МВД. В свою очередь, Совет представителей еврейских институтов Франции в январе заявил, что в 2023 году было зафиксировано 1676 проявлений антисемитизма против 436 годом ранее. В статистике МВД не приводятся сравнительные данные по числу выпадов против христиан, мусульман или иудеев.

В большинстве случаев ксенофобский выпад состоит в оскорблениях или провоцировании. Чаще всего пострадавшими оказываются взрослые мужчины (от 24 до 54 лет) и выходцы из Африки. Только 4% пострадавших согласны официально пожаловаться в полицию.