Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

На север Франции и Бельгии обрушились проливные дожди

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бельгийские и французские СМИ сообщают в понедельник о мощных ливнях на северном побережье Франции и Бельгии, от которых особенно пострадали департамент Па-де-Кале и провинция Западная Фландрия.

Из-за погодных условий власти прекратили занятия в некоторых школах.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявила "красный" уровень погодной опасности по категории "наводнение" для Па-де-Кале. Дожди начались с утра и, после некоторого затишья во второй половине дня, возобновились к вечеру.

Метеорологи не исключают подъема воды в местных реках до 2,5 м.

"12,8 мм воды выпало за два часа в маленькой коммуне Аттэн, что соответствует примерно 13 литрам воды на 1 кв. м. По накоплению за день эта цифра способна вырасти до 50-60 мм. Относительно обычной нормы осадков это соответствует 15 дням дождей", - объясняют в Метео-Франс.

В некоторых коммунах Западной Фландрии водой залило улицы. Пожарные весь день раздавали мешки с песком жителям, дома которых может подтопить.

СМИ передают, что наибольший ущерб нанесен городам Руселаре и Ипр, несколько дорог пришлось закрыть для движения.

Франция Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обсуждают с Израилем возможность создания гуманитарных пауз в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Председатель ЕК обозначила дипломатические цели ЕС на Ближнем Востоке

Председатель ЕК обозначила дипломатические цели ЕС на Ближнем Востоке

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября

Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС

Взятие Газы - не конец операции против ХАМАС

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });