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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

На севере Франции ликвидируют последствия масштабных наводнений

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На севере Франции службы спасения продолжают ликвидацию последствий мощных наводнений, начавшихся на прошлой неделе в департаменте Па-де-Кале на севере страны, сообщает BFMTV.

В регионе до вечера 14 ноября введен уровень оранжевой тревоги из-за дождей и возможного паводка. В 279 коммунах департамента закрыли школы и детские сады.

Улицы во многих городах затоплены, как и подвалы домов, реки вышли из берегов. По прогнозу, ливни прекратятся только в среду, а за вторник в некоторых районах может выпасть до 40 мм осадков.

Позднее 14 ноября Па-де-Кале должен посетить президент Эммануэль Макрон, а также для оценки нанесенного ущерба в департамент приедут министр сельского хозяйства, министр экоперехода и министр по делам малого и среднего бизнеса.

Во французской национальной метеорологической службе Meteo-France сообщили, что осадки в течение последних четырех недель стали рекордными для Франции. С 18 октября в стране до 12 ноября выпало 215,4 мм осадков. Предыдущим рекордом считался показатель в 196,9 мм осадков, зарегистрированный с 21 сентября по 16 октября в 1993 году.

Meteo-France Эммануэль Макрон Па-де-Кале Франция
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