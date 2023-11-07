Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сентябрь в газовой статистике Китая выглядит по-особому: жара постепенно спадает, но холода еще далеко; на импортных газопроводах проводится плановое техобслуживание. Все это является объективными предпосылками к снижению объемных показателей по сравнению с соседними месяцами. Но, несмотря на сниженные обороты, в сентябре 2023 года страна показала довольно заметную активность на рынке СПГ.

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году после снятия ограничительных мер является именно рост экономики Китая.

В сентябре 2023 года Китай импортировал 11,427 млрд куб. м природного газа (суммарный объём трубопроводных поставок и СПГ). Это на 15% выше, чем в сентябре 2022 года (9,893 млрд куб. м), но уступает рекордному для этого месяца показателю 2021 года (12,194 млрд куб. м), сообщила таможня народной республики. В сентябре 2023 года средняя стоимость импорта составила $373 за тысячу кубометров, после $365-357 в предыдущие три летних месяца.

Более детальную внешнеторговую сводку – с разделением на СПГ и трубопроводные поставки, а также с разбивкой по странам – национальная таможня опубликует в следующие недели.

Однако, принимая во внимание динамику трубопроводных поставок и объективные условия профилактических работ за предыдущие годы, можно ожидать, что в сентябре-2023 они составили около 4,5 млрд куб. м, что находится примерно на уровне сентября 2022 года. Плановый рост российского потока, скорее всего, был компенсирован сокращением экспорта других поставщиков. Китай получает трубопроводный газ у пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Исходя из этого, импорт СПГ в сентябре мог составить 5,3 млн тонн (около 6,9 млрд куб. м), что на треть больше, чем в сентябре 2022 (4 млн тонн), но меньше, чем в сентябре 2021 года (6,2 млн тонн). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).