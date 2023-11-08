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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Суд ЕС подтвердил решение о санкциях в отношении российского бизнесмена Мазепина

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза подтвердил замораживание средств российского предпринимателя, основателя группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина.

В коммюнике суда, опубликованном в среду в Люксембурге, сообщается, что "суд отвергает все доводы, выдвинутые Мазепиным", который оспаривал решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер Евросоюза.

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В документе напоминается, что после начала военных действий РФ на Украине Совет ЕС решил ввести против Мазепина санкции: "Все его средства и экономические ресурсы в союзе заморожены, и ему запрещен въезд или транзит через территорию государств-членов".

По мнению суда, совет "должным образом обосновал свое решение". "Совет предоставил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства, которые демонстрируют, что Мазепин является влиятельным бизнесменом и что он работает в секторе, обеспечивающем существенный источник дохода российским властям", - говорится в сообщении суда.

В нем также указывается, что Мазепин "имел доступ к доказательствам по своему делу, что позволяло ему легко понять, в чем его обвиняют, и иметь возможность защитить себя".

ЕС Дмитрий Мазепин
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