Путин назвал отношения РФ и КНР важным фактором стабилизации международной обстановки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отношения России и КНР являются серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны, а наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся.

Путин добавил, что Россия и Китай спокойно реагируют на попытки НАТО выйти за географические пределы своей зоны ответственности и укрепляют собственную обороноспособность.

"Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", - сказал он.

По словам Путина, "все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются насоздавать там новых военно-политических альянсов, включая страны региона, прежде всего, руководствуясь своими собственными корыстными интересами".

"Но мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего Китайской народной республикой, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе, благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", - добавил он.

В военном и военно-техническом сотрудничестве России и Китая на первый план выходит работа в высокотехнологичных сферах, речь идет о космосе и современных перспективных видах вооружений, отметил Путин.

"Конечно, немаловажное, все возрастающее значение приобретает и наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сфере", - сказал российский президент.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве, президент РФ отметил, что на первое место здесь выходит "наша работа в высокотехнологичных сферах". "Имею в виду и космос, в том числе и высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской народной республики", - сказал президент РФ.