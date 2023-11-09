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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Совет ЕС продлил санкции против Турции за бурение в Восточном Средиземноморье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза продлил санкции, введенные в 2019 году в связи с несогласованной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье, еще на год - до 30 ноября 2024 года.

"Ограничительные меры включают замораживание активов внесенных в перечень лиц и организаций, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы лицам из этого списка. Кроме того, на лиц, включенных в перечень, распространяется запрет на поездки в или через Европейский союз", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Совет ЕС ввел 11 ноября 2019 года ограничения ввиду несанкционированной деятельности Турции по бурению в Восточном Средиземноморье, отмечается в коммюнике.

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и на континентальном шельфе были обнаружены большие запасы углеводородов. Руководство Турции оспаривает границы кипрской ИЭЗ и заявляет, что Анкара имеет право на природные ресурсы в регионе.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите ЕС 20 июня 2019 года осудили бурение Турцией скважин по добыче газа в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море, поручили Брюсселю подготовить "адресные меры" против Анкары. Совет ЕС выразил серьезную озабоченность в связи с этим бурением и отметил, что Турция не ответила на неоднократные призывы ЕС это прекратить.

Евросоюз Кипр Совет ЕС Средиземноморье Турция
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