Польские дальнобойщики продолжают протесты на границе с Украиной

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Польские перевозчики протестуют на трех КПП на границе с Украиной, требуя от властей ограничить конкуренцию со стороны украинских фирм, сообщает польский экономический портал Nowy Przemysl.

Протестующие на КПП в Дорогуске (Люблинское воеводство), в Гребене (Люблинское воеводство) и в Корчовой (Подкарпатское воеводство) выдвигают властям несколько требований, основное из которых, ограничение несправедливой, как они считают, конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

В Дорогуске и Гребене дальнобойщики пропускают каждый час по одной фуре в каждую сторону, а в Корчовой перекрыто движение грузового транспорта лишь в сторону Украины, при этом легковой автотранспорт и автобусы проезжают беспрепятственно, отмечает издание. Кроме того, участники акций без проблем пропускают автомобили различных служб, гуманитарные грузы и военный транспорт.

По поступающим с мест протестов данным, время ожидания на КПП в Дорогуске составляет до 50 часов, в очереди там стоят примерно 900 фур. В районе Гребене скопилось примерно 1,3 тысячи фур, время ожидания - 130 часов.

Сейчас на границе с Украиной остается полностью функционирующим лишь КПП в Медыке (Подкарпатское воеводство), однако пересечения границы на нем приходится ожидать почти 110 часов.

Польские дальнобойщики начали протестовать с понедельника. Они требуют возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков (которая была отменена в рамках действующего режима "транспортного безвиза") и уменьшение их количества до уровня до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тысяч разрешений в год.

Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая 10-12 дней. Польские перевозчики также требуют ужесточить правила перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки.

По мнению Киева, украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы. Их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. При этом большинство требований польских перевозчиков, как считает украинская сторона, невыполнимы.