Очереди фур выстроились на границе Украины и Польши

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 1,7 тысячи грузовиков ждут проезда через польско-украинскую границу в обоих направлениях в трех пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчова" и "Рава Русская - Хребене", сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.

Проезд машин через эти три пункта ограничен из-за протестов польских перевозчиков, требующих ужесточить правила работы украинских перевозчиков на рынке Евросоюза.

В частности, на середину дня 9 ноября в "Краковце" на въезд на Украину образовалась очередь из 510 грузовиков - польские пограничники пропускают ориентировочно 1-2 машины в час. На выезд с Украины в этом пункте пропуска скопление автотранспорта пока не фиксируется.

В "Раве Русской" ситуация несколько иная, поскольку движение грузовиков затруднено в обоих направлениях - как на въезд, так и на выезд, в очередях стоят по 410 грузовиков в обе стороны. Польская сторона пропускает максимум 2 грузовика в час.

В пункте пропуска "Ягодин" движение грузовиков также затруднено как на въезд, так и на выезд, сформировалась очередь из 810 грузовиков.

"Относительно перемещения гуманитарной помощи, топлива, опасных и скоропортящихся грузов на въезд на Украину - осложнений нет, также такая категория, как легковые автомобили, автобусы пересекают государственную границу в обоих направлениях в этих пунктах пропуска в обычном режиме", - уточнила Госпогранслужба.

Объединение агропроизводителей "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) отмечает, что ограничение движения на трех пунктах пропуска приводит к простоям грузовиков с украинским зерном и дополнительным потерям для товаропроизводителей.

"Вспомним, когда начались запреты на импорт со стороны европейских стран (Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии - ИФ), аграрии уже тогда потеряли десятки миллионов долларов. Украинские товаропроизводители нашли альтернативные рынки сбыта, в том же ЕС, начинают туда поставлять зерно, не продавая на территории Польши. Теперь польские перевозчики придумали другую блокаду в виде запрета на движение грузовых автомобилей, перевозящих зерновую группу, продукты с добавленной стоимостью. Такие задержки на границе будут негативно влиять на платежеспособность товаропроизводителей", - заявил зампредседателя "Всеукраинской аграрной рады" Денис Марчук.

Марчук уверен, что такие действия Польши вредят другим европейским странам, которые ожидают украинскую продукцию, поскольку, например, Италия и Германия заинтересованы в поставках из Украины.

"Конечно, нужно урегулирование конфликта на уровне ЕС. Как вариант мы могли бы вернуться к вопросу европейских интервенций. Иначе Украина погрузится в очередной логистический кризис. У нас не работает полноценно Черное море, сухопутные направления и речные порты оставались ключевыми направлениями для украинского экспорта", - добавил замглавы ВАР.

Одно из главных требований польских организаторов протестов - возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков (которая была отменена в рамках действующего режима "транспортного безвиза") и уменьшение их количества до уровня до февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год. Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая 10-12 дней. Польские перевозчики также требуют ужесточить правила перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. По мнению ряда представителей польской транспортной отрасли, работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки.

По мнению Киева, украинские перевозчики осуществляют перевозки преимущественно с/на Украину, а не между странами Европы. Их работа не может влиять на грузовые тарифы в Европе. При этом большинство требований польских перевозчиков, как считает украинская сторона, невыполнимы.