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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

США предупредили Китай о последствиях поддержки российского оборонного сектора

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты располагают свидетельствами того, что некоторые китайские компании в обход американских санкций поставляют России товары, которые могут использоваться в оборонном секторе, Пекин предупрежден о последствиях, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Мы ясно дали понять, что оказание материальной поддержки России или помощи в любом виде системного уклонения от санкций было бы для нас очень серьезной проблемой", - заявила она журналистам на пресс-конференции по итогам серии переговоров с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном.

"Мы, безусловно, продолжим разъяснять китайскому правительству, компаниям и банкам в их юрисдикциях, каковы правила, касающиеся наших санкций, и с какими серьезными последствиями они столкнутся при их нарушении", - добавила она.

Йеллен при этом сказала, что поставки могут осуществляться китайскими компаниями без ведома правительства КНР.

Министр отметила, что санкции направлены на то, чтобы лишить Россию ресурсов и истощить ее военный бюджет, и упомянула о возможности введения дополнительных санкций в этом году.

"Мы стремимся усилить санкции и убедиться, что мы устраняем их нарушения. Мы лишили ее (Россию - ИФ) многих каналов, по которым она может получать материалы, имеющие решающее значение для их усилий в области обороны. Мы фокусируем на этом внимание в отношении обеспечения соблюдения существующих санкций и, возможно, в отношении дальнейших санкций", - заявила Йеллен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC заявил ранее, что, как предполагает американская разведка, Китай рассматривает возможность поставок оружия и боеприпасов России и назвал это "серьезной проблемой".

"Китай занимается оказанием риторической, политической, дипломатической поддержки России, но у нас есть информация, которая вызывает у нас беспокойство, что они рассматривают возможность оказания летальной поддержки России", - сказал Блинкен.

По его словам, он довел это до главы МИД КНР Ван И в ходе октябрьских переговоров.

СМИ обращают внимание на то, что заявления Йеллен и Блинкена прозвучали перед встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая намечена на 15 ноября.

Китай США
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