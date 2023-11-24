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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Глава МИД Франции призвала Китай не оказывать военной поддержки России

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Пекин заявила в пятницу, что Париж рассчитывает на "бдительность" китайской стороны для недопущения любой поддержки военных усилий РФ на Украине, сообщила Le Figaro.

"Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы никакая структура в Китае, в том числе частная, не содействовала прямым или косвенным образом военным усилиям (...) России", - сказала глава французского МИД во время совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И.

Министр отметила, что в Париже "высоко оценили контакты между китайскими и украинскими властями" и призывают Китай "продолжать свою работу по украинскому плану мира".

Глава МИД Франции посетила КНР с однодневным визитом.

Катрин Колонна Китай Франци Украина
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