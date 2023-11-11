Марш в поддержку палестинцев проходит в Лондоне

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В центре Лондона в субботу проходит марш в поддержку палестинцев и за прекращение огня в секторе Газа, передают британские СМИ.

В преддверии мероприятия организаторы обещали, что на него соберется около полумиллиона человек. Точных данных по количеству участников нет, но, как пишет The Guardian, в районе Парк-Лейн, Оксфорд-стрит и Мраморной арки собрались "сотни тысяч человек", они принесли с собой плакаты с лозунгами в поддержку палестинцев, флаги.

Маршрут проходит от Парк-Лейн мимо Гайд-Парка и далее по центральной части города к американскому посольству. Движение в районе проведения демонстрации остановилось.

Решение о проведении такого марша вызвало широкую общественную полемику в Великобритании в связи с тем, что он проходит в то время, когда страна отмечает День перемирия - это день подписания Компьенского перемирия в 1918 году, положившего конец военным действиям Первой мировой войны. Традиционно в этот день в Великобритании вспоминают солдат, павших в войнах.

В некоторых частях города произошли беспорядки. Их зачинщики - ультраправые и футбольные фанаты, которые вышли на контрдемонстрации. В частности, они отправились к Кенотафу, заявив, что недовольны тем, что к ним власти отнеслись неблагосклонно, в отличие от "политически корректных групп меньшинств".

Более 2 тыс. полицейских вышли дополнительно на дежурство в субботу в центре Лондона в преддверии акции, чтобы обеспечивать безопасность в британской столице.

Основная демонстрация запланирована в Лондоне, но несколько акций состоятся и в других частях Великобритании, в частности, в нескольких городах Шотландии, в том числе в Глазго.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 11 тыс. человек.