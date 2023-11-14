Члены ООН осудили идею израильского министра сбросить ядерную бомбу на Газу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китай, Иран и ряд арабских стран раскритиковали на конференции ООН заявление министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, призвавшего рассмотреть возможность применения ядерного оружия в секторе Газа, сообщает во вторник Associated Press (AP).

Критика этого заявления прозвучала на открытии четвертой сессии конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, отмечает агентство.

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан отметил, что Пекин шокирован заявлением израильского министра, и назвал слова Элияху "крайне безответственными и вызывающими тревогу".

Гэн Шуан призвал власти Израиля ясно заявить, что не поддерживают взгляды Элияху. Кроме того, китайский дипломат призвал Израиль как можно скорее присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не имеющего такого оружия.

Постпред Ирана при ООН Амир Иравани отметил, что угрозы применения ядерного оружия в адрес палестинцев в секторе Газа, звучащие от высокопоставленного израильского чиновника, демонстрируют "гордыню" Израиля и косвенно подтверждают данные о наличии у него такого оружия.

"Тайна, окружающая ядерный потенциал Израиля, представляет серьезную угрозу региональной стабильности. В эти тревожные времена как никогда необходимо установить свободную от оружия массового уничтожения зону на Ближнем Востоке", - заявил Иравани

Постпред Омана при ООН Мухаммед аль-Хасан, выступая от имени Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, отметил, что угроза применить ядерное оружие в секторе Газа "подтверждает жестокость израильской оккупации против палестинского народа".

Глава представительства Ливана при ООН Хади Хашем подчеркнул, что "самопризнание наличия ядерного оружия и угроза его применения со стороны официальных лиц Израиля представляют серьезную угрозу как региональной, так и международной стабильности и безопасности".

Ранее Амихай Элияху в интервью с журналистом одной из израильских радиостанций отметил, что Израиль "мог бы просто сбросить атомную бомбу на Газу".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этих высказываний отстранил Элияху от заседаний кабинета министров. Элияху впоследствии заявил, что его слова были метафорой.

Израиль, как отмечают западные СМИ, не подтверждает и не отрицает наличия у него ядерного оружия. Тем не менее, многие государства уверены, что в арсенале Израиля такое оружие, вероятно, есть.