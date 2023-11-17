США проведут в декабре конференцию по развитию ОПК Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США организуют 6-7 декабря конференцию по военно-техническому сотрудничеству с Украиной, сообщила пресс-служба Белого дома.

Цель конференции - собрать представителей индустрии и правительств Украины и США и раскрыть возможности совместного производства и другого промышленного сотрудничества на Украине, сказано пресс-релизе. Мероприятие названо частью усилий США по наращиванию выпуска вооружений для поддержки Украины.

В конференции должны принять участие представители Совета национальной безопасности США, Пентагона, Госдепартамента, Минторговли, чиновники Офиса президента Украины и других украинских ведомств.