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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

В Узбекистане разбился военный Ми-8, экипаж погиб

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Самаркандской области на полигоне разбился вертолет Ми-8 Минобороны Узбекистана, экипаж погиб, сообщила пресс-служба министерства.

Это произошло в 20:15 (18.15 по Москве) в пятницу на полигоне Каттакурган. Погибший вертолет принадлежал командованию войск ПВО и ВВС.

На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

"Каттакурган" - крупнейший военный полигон Узбекистана, он действует с ноября 2019 года.

Ми-8 Минобороны Узбекистан Каттакурган Самаркандская область
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