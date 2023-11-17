Эрдоган вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал Германию предпринять совместные усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа.

"Если Турция и Германия добьются гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, у нас появится возможность спасти регион", - сказал Эрдоган.

"Нашей главной целью должно быть прекращение огня. Мы должны прекратить кровопролитие", - отметил турецкий президент.

Он подчеркнул, что Турция осуждает действия Израиля в анклаве.

"13 тысяч палестинских детей, женщин и стариков убиты. От места под названием Газа уже почти ничего не осталось, все разрушено", - сказал турецкий президент.

"Бомбят храмы, церкви в секторе Газа, удары наносят даже по больницам, хотя, согласно Всеобщей декларации прав человека, бомбежки больниц и убийство детей недопустимы. Тем не менее детей убивают, и убивают их в больницах" - добавил он.

Кроме того, по мнению Эрдогана, Израиль препятствует получению Палестиной выделяемой ей финансовой помощи.

"Мы слышим, что Израиль получает финансовую поддержку, но никогда - что Израиль поставляет Палестине ту помощь, которую она должна получать. Палестина не получает средств, которые ей выделяют", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также обвинил Израиль в сокрытии факта владения ядерным оружием.

"У Израиля есть ядерное оружие? Да, но, если спросить об этом Израиль, он ни за что это не признает, потому что хорошо умеет лгать", - подчеркнул президент Турции.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в интервью с журналистом одной из израильских радиостанций отметил, что Израиль "мог бы просто сбросить атомную бомбу на Газу".

Нетаньяху после этих высказываний отстранил Элияху от заседаний кабинета министров. Элияху впоследствии заявил, что его слова были метафорой.

Израильские военные проводят военную операцию в секторе Газа в ответ на проведенное 7 октября движением ХАМАС нападение на юг Израиля. При этом израильская сторона заверяет, что ее цель - ликвидация именно ХАМАС, а не мирных палестинцев.