Правительство Израиля обсудит решение по доставке топлива в сектор Газа

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в субботу обсудит принятое кабинетом военного управления решение разрешить ежедневный въезд бензовозов в сектор Газа, сообщили израильские СМИ.

Министр иностранных дел страны Эли Коэн заявил, что, по его мнению, решение о снятии топливной блокады, принятое поздно вечером в четверг, должно быть поддержано кабмином в полном составе.

"Лично я по идеологическим соображениям против ввоза топлива", - сказал Коэн, признав при этом, что "согласно международному праву, мы должны разрешить ввоз воды, топлива и продовольствия".

Он пояснил, что на фоне споров по этому вопросу премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил собрать кабинет министров.

"На мой взгляд, это решение должно быть принято расширенным кабинетом безопасности (...). Я хочу сначала выслушать всех сотрудников службы безопасности и их рекомендации, а затем принять решение", - заявил министр.

Ранее против решения о ввозе топлива высказался израильский министр финансов Бецалель Смотрич.

"Разрешение на ввоз топлива в сектор Газа является грубой ошибкой, которая противоречит решению кабинета министров. Это демонстрирует слабость и позволяет Синвару (политический лидер ХАМАС в Газе - ИФ) спокойно сидеть в своем бункере с кондиционером, смотреть новости и продолжать манипулировать израильским обществом и семьями заложников", - написал Смотрич премьеру.

Как сообщалось, накануне Израиль одобрил ежедневную отправку в сектор Газа для нужд ООН двух грузовиков с топливом, необходимого для усилий Организации по поддержанию работы водопровода и канализации в анклаве.

Администрация США приветствовала это решение, заявив, что данные поставки "должны продолжаться на регулярной основе и в больших объемах".