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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Египта в Москве Назиха Нагари, сообщил МИД России.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные аспекты в секторе Газа. При этом с российской стороны была выражена благодарность египетским властям за оказание содействия при проведении эвакуационных мероприятий по вывозу граждан России из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, "были также обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского стратегического сотрудничества, включая график предстоящих контактов".

Ранее в субботу пресс-служба МЧС РФ сообщила, что накануне свыше 200 российских граждан пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа.

Также сообщалось, что МЧС России доставило в Египет шестую партию гуманитарной помощи для населения Газы.

МИД РФ Египет Михаил Богданов сектор Газа
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