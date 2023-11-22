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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Правые лидируют на парламентских выборах в Нидерландах по данным экзит-полов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Партия свободы Герта Вилдерса лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют результаты экзит-поллов Ipsos.

Согласно им, ультраправая партия Вилдерса получает 35 мест.

На втором месте - альянс зеленых и лейбористов во главе с единственным левым кандидатом Францем Тиммермансом. У него 26 мест.

В тройку лидеров также входит праволиберальная Народная партия за свободу и демократию во главе с действующим министром юстиции и безопасности Дилан Йешилгёз-Зегериус, у которой 23 места.

Центристская партия "Новый общественный договор" во главе с Питером Омцигтом получает 20 мест.

Европейские СМИ отмечают, что это - лишь первые данные и не исключено, что итоговые результаты будут выглядеть несколько иначе.

Нынешние выборы проводятся досрочно: премьер-министр Марк Рютте в июле объявил об отставке правительства в связи с расколом в его коалиции по теме решения проблемы растущей миграции. Рютте, возглавлявший голландское правительство более 13 лет, также заявил, что отказывается вести свою партию на выборы, и что вообще уходит из политики. По словам премьера, это "личное решение", которое не изменится вне зависимости от результатов выборов. Как отмечают европейские СМИ, в последнее время популярность Рютте среди сограждан снизилась.

Нидерланды
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